Forlì, la “Matteotti” conquista il consiglio comunale

Non capita tutti i giorni che una classe di scuola primaria riesca a far alzare in piedi, unanimi, i rappresentanti delle massime istituzioni cittadine e nazionali. La 4ªB della scuola primaria “Matteotti” non è una classe comune: è diventata il simbolo di una memoria che non sbiadisce, capace di trasformare il sacrificio di un eroe come Silver Sirotti in una lezione di vita per il presente. Dopo aver commosso l’aula di Palazzo Madama, i giovanissimi studenti sono stati accolti trionfalmente in Consiglio comunale, incassando una standing ovation che ha suggellato un percorso, unico nel suo genere, di impegno civile. La scuola “Matteotti” è stata l’unica realtà forlivese a vincere il 12° concorso nazionale “Tracce di memoria”, grazie al progetto “Il treno della scelta con Silver luce nel buio”. I giovani studenti hanno presentato un video che ricorda la figura di Silver Sirotti, il ferroviere che ha perso la vita nella strage dell’Italicus, scrivendo e cantando il testo di una canzone, frutto del lavoro di squadra tra bambini, insegnanti e anche qualche genitore. «Impegnamoci ogni giorno mettendoci il cuore, come ci ha insegnato Silver – è il messaggio dei giovanissimi –. I suoi valori siano un monito a diventare cittadini onesti e utili a migliorare il nostro futuro». Il sindaco Gian Luca Zattini non ha nascosto l’orgoglio: «Ci avete dato una lezione di educazione civica, dopo il Senato avete emozionato la vostra città. In una società colpita da tante guerre, abbiamo bisogno di testimoni come voi, portatori dei valori che ci ha lasciato Silver Sirotti. Grazie a voi, Forlì ha veramente un futuro».