Forlì, la mamma di Nicolò candidata alle elezioni

Quella forza che la comunità è riuscita a darle nel momento più difficile della sua vita, è benzina e stimolo per una campagna elettorale diventata difficilissima da venerdì 24 maggio quando il figlio 26enne Nicolò Ulivi è morto in un incidente stradale. Albertina Zuccherelli ha il dolore nel cuore, ma riesce a sorridere quando parla di quel ragazzo strappato troppo presto ai suoi affetti. «Quando mi è stato proposto di candidarmi – dice Zuccherelli – prima mi sono confrontata in famiglia, con mio marito Deris e mio figlio Nicolò, che mi hanno detto che mi avrebbero sostenuta, anche perchè entravo in una lista civica, senza tessere di partito. Adesso, dopo la tragedia, aver visto la comunità che mi è stata vicina mi ha dato, così come a mio marito, una spinta in più per affrontare questo momento».

Albertina Zuccherelli è candidata del quartiere Romiti per “La Civica-Forlì Cambia” che sostiene Gian Luca Zattini a sindaco a Forlì. La sua candidatura non è legata ad alcun partito politico e nasce da un forte senso civico che deriva da anni di impegno per il territorio e per gli altri. «Dopo 20 anni attiva come volontaria nel comitato di quartiere Romiti, nella parrocchia e nella Croce Rossa, ho trovato la voglia di impegnarmi per la città e per i quartieri – dice Albertina Zuccherelli –. L’esperienza accumulata mi ha spinto a mettermi in gioco. Quello che voglio portare avanti è una maggiore collaborazione tra i quartieri, senza campanilismi. Senza dimenticare il degrado del centro storico». Casa e attività ai Romiti, anche lei, come tantissime famiglie, ha dovuto fare i conti con la devastazione. «Dopo l’alluvione abbiamo avuto tanti volontari a casa, amici di mio figlio Nicolò, e in negozio. Così mi sono spostata a dare una mano al palazzetto dello sport, a Stefano Valmori che organizzava gli aiuti».