Forlì, la maglia della Sampdoria per l’ultimo saluto a Giovanni Milanesi - Gallery

Duomo di Forlì gremito per i funerali di Giovanni Milanesi, il tecnico del Comune con un passato da calciatore scomparso giovedì all’età di 59 anni. Amici e colleghi, oltre alla politica forlivese, si sono stretti attorno ai familiari. Solo alcuni mesi fa, durante un incontro a Forlì, aveva rivisto e riabbracciato il portiere ex Nazionale Ivano Bordon, conosciuto nel periodo in cui era a Genova come giovane promessa della Sampdoria. Proprio la maglia da lui indossata negli anni a Genova è stata posta ai piedi del feretro durante la funzione religiosa. Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini ha portato ai familiari tutto il cordoglio dell’amministrazione comunale.