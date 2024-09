Forlì, la magia di Broadway per gli stomizzati

Oltre vent’anni di aiuto a persone la cui vita cambia in maniera radicale, da un giorno all’altro, dopo un intervento. L’Associazione forlivese stomizzati e incontinenti (Afos) dal 2003 opera all’interno dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni”, nei reparti di Chirurgia, Urologia e Gastro-enterologia, «per permettere ai pazienti – spiega il presidente Varis Bravi – di reinserirsi nella vita sociale, grazie a un supporto psicologico, a un’assistenza infermieristica specializzata a domicilio ma anche con incontri di auto-aiuto e un progetto di corretta alimentazione a cura di una dietista».

I servizi prestati sono gratuiti, per una realtà «unica in Regione – rincara il presidente – anche perché si impegna oltre al resto anche a far socializzare i pazienti fra di loro, in modo che persone con problemi simili possano condividerli e riescano così a riemergere».

Ma tutto questo, costa: come costa dare ossigeno ai progetti futuri fra i quali ci sono anche un’idea di teleconsulenza medico-infermieristica e di prevenzione dei tumori del colon. L’associazione, che dal 2019 opera in convenzione con la Asl Romagna, ha quindi raccolto di buon grado la proposta della compagnia Ogm, Organismi geneticamente musicalizzati, di mettere in scena uno spettacolo per una raccolta fondi. E il 29 settembre (ore 21) sarà il teatro “Diego Fabbri” ad accogliere “La magia di Broadway. Omaggio al musical” che intreccia «l’interazione con il pubblico a molte bellissime e famose canzoni – ricorda il consigliere di Afos Giorgio Zoli –. “Omaggio al musical” del resto ha già avuto un grandissimo successo, nel 2023, all’Arena San Domenico, e fra poche settimane uscirà dai confini forlivesi, per raggiungere Gorizia».