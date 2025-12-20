Forlì, la magia del presepe vivente FOTOGALLERY

Forlì
  • 20 dicembre 2025
Forlì, la magia del presepe vivente FOTOGALLERY
Il cielo grigio non ha fermato la magia del Presepe vivente. Ieri pomeriggio piazza Saffi è stata illuminata dalla presenza di circa trecento bambini e ragazzi che hanno guidato il pubblico attraverso le scene dell’Avvento: dall’Annunciazione fino al momento più atteso della natività passando per il corteo solenne dei Re Magi. Una tradizione che si ripete ormai da 24 anni, portata avanti dagli educatori e dai ragazzi dei Centri Educativi Domus Coop, in collaborazione con le scuole La Nave e la parrocchia di Coriano, per raccontare alla città la storia più antica e sacra

