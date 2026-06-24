Forlì. La letteratura nei luoghi del centro

Quattro incontri serali, in altrettanti luoghi del centro storico, per parlare di narrativa, saggistica e racconti di vita. E’ “Storie di Forlì”, rassegna letteraria estiva proposta dall’assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Aurelio Saffi, che torna dal 30 giugno al 25 agosto (sempre alle 20.45). Si parte appunto martedì 30 giugno nel Cortile della chiesa della SS. Trinità con Gianfranco Bacchi e “Il punto più alto. Sulla rotta di un sogno al comando dell’Amerigo Vespucci”.

Il 21 luglio all’Ex Collegio Aeronautico di Piazzale della Vittoria c’è invece Domenico Guzzo con “Il decollo dell’aviazione italiana. Propaganda, dibattiti e saperi tra le due Guerre”; l’11 agosto nel Sagrato della Chiesa del Carmine tocca a Giorgio Mambelli e a “Cuori ri... belli. Una storia romagnola al tempo di Lord Byron” e infine il 25 agosto alla Torre Numai, ultimo appuntamento con Saverio Simeone e “Luigi Ridolfi 1849-1919: aviatore forlivese”. Storie di Forlì, commenta il vicesindaco con delega alla Cultura, Vincenzo Bongiorno, “è stata una delle prime novità che ho voluto realizzare a partire dall’estate 2024, assieme alla Biblioteca Aurelio Saffi”. La rassegna sposa l’aspetto letterario con la riscoperta di alcuni luoghi del centro storico e ha portato a “serate uniche, per seguire la presentazione di un libro, godendo della bellezza di alcuni angoli della città e riscoprendo spazi urbani mai utilizzati così prima”. Bongiorno cita per esempio il sagrato della chiesa del Carmine in corso Mazzini, “con incontri che hanno registrato ogni volta oltre 120 presenze, con sfondo il suggestivo portale realizzato da Marino di Marco Cedrino nel 1465”.