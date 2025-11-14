Forlì, la Lega: “Raccolta firme per riaprire parte del centro storico alle auto”

Caricamento...

Parte la raccolta firme sulla proposta della Lega di Forlì di riaprire una parte del centro storico alle auto per rendere la città più accessibile, viva e a misura di persone, famiglie e attività.

“Il progetto sperimentale - si legge nella nota - prevede la riapertura di un solo lato della piazza, quello davanti alla Camera di Commercio, con uscita in Largo Famiglia De Calboli e prosecuzione in via Giorgio Regnoli, oltre alla creazione di alcuni parcheggi a disco orario per chi deve raggiungere il centro per brevi soste. Da domani, sabato 15 novembre 2025, ogni sabato, dalle 10 alle 12, presso Rialto Piazza (piazza Saffi ang. c.so Diaz), il gruppo Lega di Forlì organizza un banchetto per la raccolta firme sulla proposta e per incontrare la cittadinanza, i residenti e i portatori di interesse in modo da avere un confronto aperto e costruttivo sul progetto che ha come unico obiettivo la riqualificazione e un nuovo rilancio del centro storico”.

“Non si tratta di tornare al passato, come qualcuno afferma pregiudizialmente senza valutare obiettivamente il progetto, - commenta Albert Bentivogli, capogruppo Lega in Consiglio comunale - ma di trovare un equilibrio tra vivibilità, accessibilità e vitalità del cuore cittadino di Forlì”.