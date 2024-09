Forlì, la lega candida alle regionali Catalano e Buda

Con il consiglio comunale di martedì 17 settembre si formalizza l’ingresso in Lega di Marco Catalano, uscito nei giorni scorsi da Fratelli d’Italia. Il Carroccio è pronto a spendere il suo nome e quello di Simona Buda, presidente di Alea Ambiente, per le elezioni regionali di novembre. «La lista della Lega è molto competitiva – spiega il segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone –. Basta valutare i primi tre nomi usciti: Simona Buda, Ombretta Farneti e Marco Catalano, tre candidati forti, accreditati e competenti, tre centravanti di una squadra da serie A». Insomma, a stretto giro verranno rese note tutte le candidature, ma per il collegio di Forlì-Cesena la quadra sembra essere stata trovata.