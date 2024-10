Forlì, la Lega alle Regionali candida Mezzacapo e non Catalano

Colpo si scena in casa Lega. In vista delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre prossimi, il Carroccio punta come capolista sul’ex vicesindaco Daniele Mezzacapo mentre si ritira Marco Catalano. Proprio, ieri, infatti, è stata ufficializzata la rosa dei nomi che correranno per il consiglio regionale. Oltre a Mezzacapo ci sono Simona Buda (presidente della società pubblica Alea Ambiente), Ombretta Farneti (di Mercato Saraceno ed ex candidata alle regionali) Annalisa Raduano (ex vicepresidente della Camera di Commercio) e il generale Leopoldo Maria De Filippi Tedeschi (carabiniere in pensione, lombardo con casa a Cesenatico e che gode dell’appoggio del generale Vannacci, oltre che dell’Azione cristiana evangelica)