Forlì, la Gymnica ‘96 compie 30 anni e festeggia con un gran galà

Gymnica ‘96 si prepara a festeggiare trent’anni di attività nel mondo della ginnastica ritmica con una settimana ricca di appuntamenti aperti da una serata di “Gran galà”. Lunedì, dalle 20 alle 22 circa, l’Unieuro Arena ospiterà l’evento celebrativo per il trentesimo anniversario della società sportiva. Protagoniste della serata saranno 250 atlete dell’associazione, che si esibiranno davanti al pubblico in un’unica, grande coreografia collettiva che racchiude l’anima di tre decenni di ginnastica ritmica. La serata sarà arricchita dalla presenza di ospiti d’onore di assoluto rilievo tra le quali Milena Baldassarri, ex ginnasta cresciuta che ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi, nata proprio tra le fila di Gymnica ‘96 prima di approdare all’Accademia nazionale di Fabriano. Si esibirà, inoltre, una rappresentativa della regione Emilia-Romagna, che raccoglie alcune tra le migliori atlete regionali e volti storici della società. Tra queste, Arianna Leoni, nata nel 1996 proprio come la società e già capitano della squadra storica che nel 2012 conquistò la Serie A, e Giulia Muscolino, che ha gareggiato ai Campionati Europei di squadra junior. Accanto alle veterane, anche le più piccole dell’associazione saliranno in pedana. Da martedì a domenica, il palazzetto ospiterà il Campionato nazionale Aics di ginnastica ritmica. Sei giorni di competizioni che vedranno sfidarsi circa 1.200 atlete provenienti da tutta Italia, suddivise per fasce d’età e livelli. Una manifestazione di respiro nazionale che trasforma Forlì, per una settimana, nella capitale italiana della ginnastica ritmica. L’ingresso al Palafiera per assistere ai campionati nazionali è gratuito mentre per la serata di lunedì è previsto il pagamento di un biglietto, al costo di 15 euro. I bambini fino agli 8 anni entrano gratis. Per informazioni: 351 8630453.