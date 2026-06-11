Forlì, la guerra per il controllo del gruppo Ferretti prosegue in Tribunale

FORLI’. Continua la guerra per il controllo del gruppo Ferretti. Kkcg Maritime (la società che fa riferimento al miliarario ceko Karel Komarek) ha impugnato le decisione dell’assemblea del 14 maggio che ha visto prevalere la leadership cinese che fa riferimento al gruppo Weichai. Il ricorso è stato presentato al Tribunale di Bologna con la richiesta di misure cautelari urgenti per sospendere l’efficacia elle principali delibere, incluse quelle relativa alla nomina del nuovo cda e del collegio sindacale. Nel frattempo Ferretti in una nota diffusa oggi fa sapere che «tutelerà i propri diritti avvalendosi delle opportune consulenze legali, al fine di difendersi e di far accertare la assoluta correttezza del proprio operato nella competente sede».

«Ferretti», prosegue la nota, «conferma che, alla data di pubblicazione del presente comunicato stampa, i propri organi sociali sono pienamente operativi nell’esercizio delle rispettive funzioni e responsabilità e che la propria attività, i rapporti con i clienti, le iniziative commerciali e i progetti strategici proseguono regolarmente. Il giudizio promosso da Azur a.s. contro Ferretti non ha alcun impatto sull’operatività della stessa, il cui management rimane pienamente concentrato sull’attuazione del proprio piano aziendale, sul servizio ai clienti in tutto il mondo e sulla creazione di valore a lungo termine per tutti gli azionisti. Ferretti manterrà informati i propri azionisti in merito all’evoluzione della vicenda, in conformità alla normativa e ai regolamenti applicabili».