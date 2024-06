Forlì. La Guardia di Finanza scova 481 lavoratori irregolari e 36 evasori totali

Dai 173 soggetti denunciati per reati tributari ai 481 lavoratori in nero o irregolari scoperti; dal chilo e mezzo di sostanze stupefacenti sequestato ai 225 flussi finanziari sospetti esaminati. In occasione del 250esimo anniversario della fondazione del Corpo, il Comando provinciale di Forlì-Cesena della Guardia di Finanza traccia un bilancio delle attività dall’1 gennaio 2023 al 31 maggio scorso. Periodo durate il quale sono stati eseguiti oltre 2.600 interventi ispettivi e 400 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia. Più nel dettaglio sono stati individuati 36 evasori totali e 481 lavoratori irregolari, mentre dei 173 denunciati per reati tributari, uno è stato tratto in arresto. Inoltre sono stati segnalati all’Agenzia delle entrate crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti o a elevato rischio fiscale, e sequestrati beni costituenti profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, per un valore di oltre otto milioni di euro. Sono sei le proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies. I 24 interventi in materia di accise, prosegue il report della Gdf, hanno permesso di sequestrare più di 6.000 chilogrammi di prodotti energetici.Il Corpo ha anche eseguito 61 verifiche su crediti d’imposta, contributi e finanziamenti a cittadini e imprese per oltre 21,5 milioni di euro. Così come 80 interventi sulla spesa pubblica nazionale, di cui 54 in tema di reddito di cittadinanza e di nuove misure di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro. Complessivamente sono state 55 le indagini in tema di spesa pubblica con 137 soggetti denunciati e cinque segnalati alla Corte dei conti.

Con la Procura europea sono state sviluppate sette indagini, con due soggetti denunciati. In tema di appalti sono state monitorate procedure di affidamento e modalità di esecuzione delle opere e servizi per oltre 21,5 milioni di euro. Sul fronte della criminalità organizzata ed economico-finanziaria, in materia di riciclaggio si contano otto interventi, tre persone denunciate e operazioni illecite per più di 2,9 milioni di euro. Sono stati investigati oltre 225 flussi finanziari sospetti generati dagli operatori del sistema di prevenzione antiriciclaggio. Ancora: quattro soggetti sono stati denunciati per abusivismo bancario e finanziario. Ai confini marittimi e aerei sono stati eseguiti 20 controlli sulla circolazione della valuta con la scoperta di illecite movimentazioni per quasi 100.000 euro. In materia di reati fallimentare sono invece stati accertati patrimoni distratti per più di 13 milioni di euro. Si registrano anche 218 accertamenti antimafia. In questi 17 mesi i reparti hanno sequestrato circa un chilo e mezzo di sostanze stupefacenti, in prevalenza cocaina e hashis, denunciando tre soggetti, di cui uno in stato di arresto, e segnalandone 21. Mentre per la tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti 64 interventi, sviluppate 20 deleghe e denunciati 26 soggetti. Con oltre 165.000 prodotti contraffatti sequestrati. Per l’estate in corso la Guardia di finanza rinnova i controlli per garantire “un maggiore livello di sicurezza percepita da parte della collettività e degli utenti del mare”, attraverso il rischieramento temporaneo di unità navali nelle località più frequentate.

Inoltre la Gdf contribuisce alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica durante manifestazioni pubbliche ed eventi anche grazie ai militari specializzati in Antiterrorismo Pronto impiego “At-Pi”. Nel 2023 la Guardia di finanza di Forlì-Cesena ha impiegato complessive 145 giornate-uomo in servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni, eventi sportivi, consessi internazionali e altri eventi. Tale impegno, che prosegue nel 2024, ha portato ad un impiego complessivo di 194 giornate-uomo in servizi di ordine pubblico.