Forlì, “la generosità del pasticciere Davide ha fatto felici i nostri bambini”: il grazie delle scuole dell’infanzia dopo il laboratorio

Il laboratorio di pasticceria di Davide Baccini ha istruito e divertito i piccoli delle scuole dell’infanzia dell’IC8 Camelia Matatia di Forlì. Tra le iniziative più significative di quest’anno si sono distinti i laboratori di pasticceria realizzati presso la scuola dell’infanzia Le Ali di San Martino in Strada e la scuola dell’infanzia L’Albero Felice di San Lorenzo in Noceto, grazie alla preziosa collaborazione della pasticceria La Pieve di San Martino in Strada e alla grande generosità di Davide Baccini.

“Con grande entusiasmo, sensibilità e un enorme cuore - ha dichiarato la dirigente Maria Teresa Luongo - Davide si è proposto ancora una volta di portare direttamente nelle scuole tutto l’occorrente necessario affinché i bambini potessero vivere un’esperienza speciale da veri piccoli pasticcieri. Ingredienti, grembiulini, strumenti di lavoro, accessori per il confezionamento dei dolcetti e perfino una deliziosa merenda: tutto è stato pensato e offerto con cura, attenzione e sincero desiderio di donare ai bambini un’occasione preziosa di crescita e gioia. Un gesto che va ben oltre la semplice attività laboratoriale e che mette in luce il valore profondo del legame tra scuola e quartiere, tra educazione e comunità. La generosità di Davide e di tutta la pasticceria La Pieve rappresenta infatti un esempio concreto di come il territorio possa diventare parte viva e attiva del percorso educativo dei più piccoli”