Forlì, la Fumettoteca tocca quota 57mila donazioni

Il nuovo anno si apre sotto il segno della continuità e della passione per la Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati “Calle”. Il Social Community Hub di via Curiel, 51, punto di riferimento per la cultura del fumetto a livello nazionale, traccia il bilancio di un’attività che dal 2019 non ha mai conosciuto sosta. Il dato che emerge è straordinario: superata quota 57mila albi ricevuti, la struttura forlivese punta ora con decisione al prestigioso traguardo delle 60mila unità. Un successo che non deriva da acquisti di mercato, ma da un flusso ininterrotto di donazioni spontanee da parte di privati, autori ed editori da tutta Italia.

La Fumettoteca non è solo un archivio, ma una realtà dinamica capace di generare cultura concreta. Grazie alla gestione professionale dei volontari, il materiale ricevuto alimenta progetti didattici e percorsi di studio per le scuole, mostre digitali e iniziative gratuite aperte al pubblico, azioni di solidarietà, come la prossima donazione prevista a favore della biblioteca scolastica di Ca’Ossi. La struttura si conferma uno spazio intergenerazionale, un luogo di networking dove associazioni, comitati di quartiere e cooperative sociali si incontrano. La “Biblioteca dei fumetti” garantisce inoltre un servizio unico, restando aperta gratuitamente su richiesta anche quando altre istituzioni sono chiuse, favorendo nuove reti di socializzazione.

Lo staff della Fumettoteca rinnova l’invito a proseguire su questa strada virtuosa. Si accettano donazioni di fumetti di qualsiasi formato, contenuto, periodo e condizione. L’impegno dell’ente è garantire che ogni pezzo (se non già presente come doppio) sia conservato e messo a disposizione delle future generazioni. Per concordare una donazione o chiedere l’apertura della sede per consultazione è possibile utilizzare i seguenti contatti 339.3085390 (orario 10-18), fumettoteca@fanzineitaliane.it o www.fanzineitaliane.it.