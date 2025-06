Forlì, la Finanza denuncia 24 persone per criminalità organizzata

FORLI’. Un “insostituibile presidio di sicurezza economica e finanziaria a salvaguardia dell’economia legale, del corretto funzionamento dei mercati e a difesa dei principi di legalità, giustizia ed equità”. Così il comandante provinciale della Guardia di finanza di Forlì-Cesena, Vito Pulieri, descrive l’attività del corpo, durante la cerimonia di questa mattina per celebrare il 251esimo anniversario di fondazione. Attività che tra 2024 e primi cinque mesi del 2025 è fatta di 2.300 interventi e 355 indagini. E che permette per esempio la scoperta di 52 evasori totali e 282 lavoratori in nero o irregolari. Cosi come di un caso di evasione fiscale internazionale per detenzione illecita di capitali oltre confine. I soggetti denunciati per reati tributari sono 228 e superano i 4,7 milioni di euro i beni sequestrati. Ci sono anche sei proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies per soggetti economici con profili di pericolosità fiscale. Sono, infine, 23 gli interventi in materia di accise e cinque nel settore doganale. Sul fronte della tutela della spesa pubblica, occhi puntati sul Pnrr con 147 interventi di verifica su contributi per oltre 27 milioni di euro. Si aggiungono 73 controlli sulla spesa pubblica nazionale, di cui 55 sul reddito di cittadinanza e le nuove misure di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro. Il contrasto alle frodi fa emergere oltre 522.000 euro di contributi Ue indebitamente percepiti, che salgono sopra i 12 milioni per la spesa previdenziale e assistenziale nazionale. Sempre in tema di spesa pubblica si registrano pure 35 indagini con 130 soggetti denunciati e due responsabili segnalati alla Corte dei conti, con l’accertamento di danni erariali per circa 105 milioni. In tema di appalti, occhi aperti su procedure di affidamento e modalità di esecuzione delle opere per oltre 27 milioni di euro. Contro la criminalità organizzata sono 16 gli interventi, con 24 persone denunciate e operazioni illecite per più di 13,6 milioni di euro. Ci sono anche due denunce per abusivismo bancario e finanziario, e 33 per reati societari, con la distrazione di circa sei milioni. Nove poi le indagini in materia di responsabilità amministrativa degli enti, con 10 soggetti giuridici segnalati e sequestri per oltre 6,8 milioni di euro. Sono invece più di 300 gli accertamenti a seguito di richieste pervenute dai Prefetti, in gran parte sulla documentazione antimafia. Per le Fiamme gialle provinciali anche 1,5 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrati, in prevalenza cocaina e marijuana; e 102 interventi contro l’abusivismo commerciale, con 25 soggetti denunciati e più di 336.000 prodotti contraffatti sequestrati.