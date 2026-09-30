Forlì, la Festa dell’Uva in Piazza Cavour sabato 3 domenica 4 ottobre

A Forlì Piazza Cavour si prepara ad accogliere la Festa dell’Uva, in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Il Vicinato delle Erbe, con il patrocinio e il supporto del Comune di Forlì. Il Vicinato delle Erbe nasce dall’iniziativa di commercianti e ristoratori di Piazza Cavour e delle zone vicine, che hanno scelto di associarsi per mettere in comune competenze, idee e risorse.

Un percorso che supera gli individualismi e punta a costruire collaborazione, con l’obiettivo di rivitalizzare il Centro Storico e far crescere la voglia di viverlo e frequentarlo.

La manifestazione offrirà due giornate dedicate ai sapori e alle tradizioni del territorio, con produttori di vino, degustazioni, mercatino, produttori di salumi e formaggi, stand dedicati all’uva e ai prodotti locali, musica dal vivo, spettacoli, talk e laboratori.

Sabato 3 ottobre le attività inizieranno alle 16. In programma, tra gli appuntamenti, il talk “La Romagna (non) esiste! – da che parte stai, te ’s’a dit?”, con Fabrizio Caveja e Umberto Pasqui e la moderazione di Sgabanaza; degustazioni guidate, laboratori di cappelletti e di piadina romagnola, un workshop di uncinetto, balli tipici e le musiche dei Cantastorie di Romagna.

Domenica 4 ottobre la festa prenderà il via alle 14 con un laboratorio di acquerello col vino. Nel pomeriggio e in serata sono previsti il talk sulla Romagna, degustazioni, laboratori di cucina, balli tipici con i Diavoli della Frusta e un dj set con Franco dedicato ai grandi successi della musica romagnola.