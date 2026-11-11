Forlì, la Festa del cioccolato in piazza Saffi dal 12 al 15 novembre

Praline, tartufi, tavolette e il profumo del cioccolato appena lavorato. Per quattro giorni, piazza Aurelio Saffi diventerà il punto di ritrovo per gli amanti della dolcezza. Dal 12 al 15 novembre 2026 arriva a Forlì Ciocùlèda – La Festa del Cioccolato, manifestazione alla sua prima edizione, con ingresso gratuito e apertura tutti i giorni dalle 9.30 alle 21.30. Un nuovo appuntamento che porterà nel cuore della città maestri cioccolatieri, produzioni artigianali e specialità provenienti da tutta Italia.

In piazza sarà allestito un vero e proprio market del cioccolato, dove sarà possibile scoprire e acquistare le produzioni degli artigiani presenti. Il pubblico potrà inoltre assistere a dimostrazioni e lavorazioni dal vivo, oltre a degustare diverse tipologie di cioccolato: fondente, al latte e bianco e chi più ne ha più ne metta. Ciocùlèda – La Festa del Cioccolato di Forlì si svolgerà da giovedì 12 a domenica 15 novembre, dalle 9.30 alle 21.30. L’ingresso è gratuito.