Forlì, la favola di Stelio Leoni: il Forrest Gump della Romagna punta a 80mila chilometri di cammino

Nuova impresa di Stelio Leoni, il Forrest Gump della Romagna che continua a macinare chilometri a 77 anni.

Non si contano più ormai le imprese del podista conosciuto in tutta la Romagna. L’ultima l’ha compiuta a luglio, quando ha deciso di partecipare alla manifestazione sportiva organizzata dalla Mapei (la Bormio-passo dello Stelvio) di 23 chilometri con arrivo a quota 2.758 metri e che ha visto la partecipazione di circa 3mila sportivi da tutta Europa (ciclisti e camminatori). Nonostante la durezza del percorso e due ore di pioggia incessante, alle quali si è aggiunta qualche difficoltà sul finale per l’altitudine e forse anche una leggera crisi di fame, il Forrest Gump della Romagna ha portato a termine questa bellissima impresa qualificandosi 77° assoluto e 53° tra gli uomini con il tempo di 5 ore 1 minuto e 40 secondi.

Il Forrest Gump della Romagna dopo 2.576 giorni di cammino ha raggiunto quota 76mila chilometri e spera di riuscire a tagliare il mitico traguardo degli 80mila tra qualche mese sempre gambe permettendo, una distanza che equivarrebbe a due giri attorno al mondo. Dopo un po’ di meritato riposo estivo, Stelio Leoni continua ad allenarsi e a mantenersi in forma in attesa della prossima avventura da percorrere e da raccontare.