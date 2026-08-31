Forlì, la Farmacia Risorgimento ha riaperto alla clientela

Ha riaperto questa mattina, lunedì 31 agosto, la Farmacia Comunale Risorgimento, che torna ad accogliere i forlivesi dopo tre settimane di chiusura dedicate a un importante intervento di riqualificazione e ammodernamento degli spazi. Un investimento programmato da Forlifarma Spa con l’obiettivo di rendere la struttura ancora più accogliente, funzionale e vicina alle esigenze della comunità, rafforzandone il ruolo di moderna Farmacia dei Servizi.

La farmacia di viale Risorgimento 17, diretta dalla dottoressa Francesca Civinelli, si presenta oggi con ambienti riorganizzati e una nuova distribuzione degli spazi, pensata per garantire una maggiore accessibilità ai servizi. Gli interventi hanno interessato l’intera area destinata al pubblico, con la riqualificazione della zona vendita, il rinnovo degli arredi, adeguamenti impiantistici e una complessiva rimodulazione in continuità con il percorso avviato già lo scorso anno attraverso il rinnovo dell’area magazzino e dei sistemi di supporto all’attività del personale.

Tra le novità più significative, la realizzazione di una nuova cabina dedicata ai servizi sanitari, più ampia e rispondente agli standard della Farmacia dei Servizi. Uno spazio progettato per garantire comfort, riservatezza, adeguatezza alle necessità degli utenti e funzionalità durante l’erogazione delle prestazioni messe quotidianamente a disposizione. All’interno dei nuovi locali continueranno infatti a essere effettuati servizi, anche in convenzione quando previsto, quali elettrocardiogramma, holter pressorio, dermatoscopia e misurazioni della composizione corporea tramite bilancia impedenziometrica.

Il progetto ha inoltre previsto la ricollocazione della postazione dedicata alle prenotazioni CUP e la realizzazione di un servizio igienico a disposizione dei cittadini, accessibile anche alle persone con disabilità. Tutti gli interventi sono stati realizzati senza ridurre gli spazi comuni e le aree dedicate all’esposizione dei prodotti, preservando così la funzionalità complessiva della farmacia.

Da oggi è anche operativo un nuovo sistema eliminacode che consente di indirizzare gli utenti verso il servizio richiesto, facilitando la gestione dei flussi e riducendo i tempi di attesa. Nelle prossime settimane sarà inoltre installato sulla vetrina affacciata su viale Risorgimento, un monitor informativo.