Forlì, la Farmacia Risorgimento ha inaugurato i suoi nuovi spazi

Nuovi spazi, la cura di sempre. Si è svolta nel pomeriggio di sabato 10 ottobre, con una partecipata cerimonia aperta alla cittadinanza, l’inaugurazione ufficiale della rinnovata Farmacia Comunale Risorgimento di Forlì, tornata pienamente operativa il 31 agosto scorso dopo un importante intervento di riqualificazione e ammodernamento voluto e finanziato da Forlifarma Spa.

Spazi e servizi funzionali e capaci di rispondere al meglio alle esigenze degli utenti che sono stati tenuti a battesimo dal sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, e dall’amministratore unico della società di gestione delle farmacie comunali, Vittorio Manes. Assieme a loro e ai rappresentanti degli studi e delle imprese che hanno provveduto alla realizzazione dell’intervento, erano presenti gli assessori Vittorio Cicognani, Angelica Sansavini, Paola Casara, Andrea Cintorino e Luca Bartolini, i consiglieri regionali Valentina Ancarani e Luca Pestelli, la presidente di Livia Tellus Romagna Holding, Antonella Danesi, e il consigliere Franco Sami, la direttrice generale di Techne Forlì-Cesena, Lia Benvenuti, il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Forlì-Cesena, Alessandro Malossi, e tanti rappresentanti delle associazioni che si impegnano con Forlifarma per il benessere della comunità: da CavaRei (presente con il bar-truck ChicchiAmo) all’Associazione Morgagni Malattie Polmonari, dalla Croce Rossa all’Avis, dall’Associazione Malattie Autoimmuni Rare all’Ail, sino all’Associazione Dino Amadori.

Graditissima, poi, la presenza alla cerimonia, assieme a moltissimi cittadini, della presidente di Ravenna Farmacie, Bruna Baldassarri, del presidente del Forlì Football Club Gianfranco Cappelli con una rappresentanza della squadra biancorossa e dei ragazzi del settore giovanile della Pallacanestro 2.015 Forlì.

L’intervento di ammodernamento ha interessato l’intera area destinata al pubblico della farmacia comunale di viale Risorgimento 17, diretta dalla dottoressa Francesca Civinelli, con una profonda riorganizzazione degli spazi, il rinnovo degli arredi, adeguamenti impiantistici e una nuova distribuzione dei servizi, studiata per migliorare l’accoglienza e l’accessibilità per i cittadini. Il progetto rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di modernizzazione della rete delle farmacie comunali cittadine e rafforza il ruolo della struttura quale moderna “Farmacia dei Servizi”.