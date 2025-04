Forlì, “la donazione per lui era la vita”: due poltrone all’Avis nel ricordo di Carlo Benzoni

Lunedì si è svolta con grande emozione la cerimonia di consegna di due poltrone sanitarie all’Unità di Raccolta Avis Forlì, da parte di Stefano Benzoni, in memoria di suo padre, il dottor Carlo Benzoni. Questo gesto concreto e significativo esprime profonda gratitudine verso i donatori di sangue e plasma di Avis. “Quel sangue che arrivava dai donatori - ha raccontato Stefano Benzoni - per lui era la vita; per lui, la donazione era la vita. Non sarebbe sopravvissuto senza le trasfusioni, e invece ha potuto godere di questa solidarietà per 13 mesi, da gennaio 2023 a febbraio 2024. Per questo ho voluto fare questo gesto, per dire grazie in modo concreto: per la generosità dei donatori. Ci tengo inoltre a rivolgere un ringraziamento speciale all’umanità e alla professionalità delle infermiere e dei medici del centro trasfusionale”.

Il Dirigente Medico della Direzione del Presidio Ospedaliero e del Distretto di Forlì, dottor Marco Montalti ha sottolineato: “Grazie a questa generosa donazione, la sala prelievi “Maurizio Lentis” si arricchisce di due nuove poltrone che offriranno ai donatori maggiore comfort e sicurezza. A nome della Direzione del Presidio Ospedaliero e del Distretto, rivolgo la più sentita gratitudine al donatore e all’Avis Comunale di Forlì, instancabile promotrice della cultura del dono. Il gesto di una famiglia che si fa prossimo alla comunità dimostra come la memoria possa trasformarsi in un’autentica speranza per i pazienti che ogni giorno beneficiano del sangue donato, sia in ospedale sia al proprio domicilio. Questa preziosa iniziativa ci ricorda che la sanità non è soltanto un servizio, ma un’alleanza solidale fra istituzioni e cittadini.”.

Il Presidente di Avis Comunale Forlì Roberto Malaguti ha ringraziato a nome dell’Associazione: “Questo gesto di solidarietà, che oggi celebra la memoria del dottor Carlo Benzoni, rappresenta il cuore pulsante di ciò che Avis è e fa ogni giorno. La nostra missione è raccogliere sangue e plasma per garantire la salute pubblica, e insieme a questo, esprimere gratitudine a chi dona e a chi cura. Oggi, con il gesto del dottor Stefano Benzoni, non solo onoriamo la memoria di una persona speciale, ma rinnoviamo l’impegno di Avis a continuare a crescere, a essere presente e a rispondere alle necessità della nostra comunità”.