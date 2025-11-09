Forlì. La deputata Rosaria Tassinari denuncia: “Io censurata al convegno”

La deputata forlivese Rosaria Tassinari (Forza Italia) denuncia un “grave tentativo di censura” durante il convegno “La scienza e l’Europa. Quale rapporto tra scienza e innovazione?”, organizzato ieri nell’ambito di Forlì Città della Conoscenza all’auditorium Intesa Sanpaolo.

Nel corso del dibattito, la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna racconta di essere stata oggetto di urla e mugugni da parte di una parte del pubblico che ha tentato di impedirle di intervenire.

“Appena ho detto che volevo parlare di ciò che ha fatto il governo sulla ricerca - racconta - una parte del pubblico ha iniziato a urlare per impedirmi di parlare. Ho semplicemente ricordato che i fondi per le università sono stati incrementati di 350 milioni di euro e ho posto una domanda tecnica sul tema trattato. È incredibile il clima di prevaricazione e arroganza che si è creato.”

“Si è trattato di un episodio grave - sottolinea - non tanto per l’attacco personale, ma per il significato più profondo che porta con sé. In una città da sempre tollerante come Forlì e in una terra di dialogo come la Romagna, assistere a simili comportamenti è un segnale allarmante. Evidenzia che una frangia della popolazione sta diventando sempre più allergica al confronto e questo non può essere accettato.”

“La libertà di parola e di opinione - aggiunge - è il fondamento della democrazia. Non possiamo permettere che venga soffocata, soprattutto in contesti culturali e pubblici che dovrebbero essere il luogo del confronto e dell’apertura mentale. Queste forme di piccola arroganza muscolare qualificano chi le mette in atto, ma non possono e non devono passare inosservate.”

“Mi auguro - conclude - che episodi simili non si ripetano più. È necessario che il dialogo e l’ascolto reciproco tornino a essere il tratto distintivo della nostra comunità, così come lo sono sempre stati nella migliore tradizione romagnola.”