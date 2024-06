Forlì. La Croce Rossa replica a Taras: “Il numero dei migranti è sempre stato concordato con la Prefettura e vengono fatti controlli costanti”

Il direttivo del comitato di Forlì della Croce Rossa Italiana replica alle affermazioni della cooperativa Taras in merito alla gestione dei profughi. “La presidente Giuliana Biondi e il Consiglio direttivo del Comitato CRI di Forlì hanno provato stupore e sconcerto - afferma il direttivo in un comunicato stampa - per quanto riportato da alcuni organi di stampa in riferimento alla nota diffusa da Taras riguardo la gestione dei centri di accoglienza straordinaria. Il numero dei migranti accolti è sempre stato concordato con la Prefettura e la proprietà delle strutture ospitanti, ed in ogni caso non è mai stato eccessivo rispetto alla capienza delle strutture stesse. Croce Rossa ha effettuato controlli costanti della situazione abitativa e non sono mai state rilevate particolari criticità. Il nostro impegno è volto quotidianamente a garantire, primariamente, il rispetto della dignità delle persone ospitate nei centri. Tale nota riporta numerose imprecisioni in quanto il contratto con la Cooperativa Taras prevede che sia la stessa cooperativa a dover provvedere alla pulizia dei locali, alla manutenzione delle strutture e alla fornitura, con relativo cambio settimanale, della biancheria. In ogni caso sarà cura della Croce Rossa attuare un maggiore controllo sulle strutture e sul rispetto delle norme, nonché potenziare il lavoro, svolto fino ad oggi, da volontari e personale dipendente, relativamente al percorso di integrazione degli ospiti. In merito alle questioni amministrative e contabili - conclude la Cri di Forlì - sono in corso le opportune verifiche, nelle sedi e con gli organi competenti. Si ringrazia la Prefettura per il costante supporto e la rinnovata fiducia che auspichiamo di continuare a riscontrare nella popolazione, nell’ambito nostra azione umanitaria quotidiana”.