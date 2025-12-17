Forlì, la creatività degli studenti del Liceo Artistico per abbellire le vetrine dei negozi sfitti

La creatività degli studenti del Liceo Artistico e Musicale “A. Canova” come risorsa e strumento di rivitalizzazione e abbellimento degli spazi sfitti del centro storico forlivese.

È questo lo scopo del contributo di 5mila euro erogato dal Comune di Forlì alle classi 5B e 4B del professor Andrea Filippi e 5A della professoressa Alessia Gellini, per l’organizzazione e l’allestimento di una mostra legata alle sezioni di Design e Design orafo, visitabile fino al prossimo 10 gennaio presso alcuni locali vuoti posti nel fabbricato comunale di Corso Diaz 1, denominato “Ex Piazzetta Pescheria”.

“Il progetto artistico del Canova è un esempio concreto di come l’attività didattica, i percorsi formativi e la creatività dei nostri ragazzi possano tradursi in un’opportunità per trasformare immobili e spazi sfitti del centro storico in elementi di bellezza e vitalità”, dichiarano il vicesindaco, Vincenzo Bongiorno, l’assessore alle politiche educative, Paola Casara e l’assessore Emanuela Bassi. “La mostra temporanea allestita nei negozi sfitti dell’ex Piazzetta Pescheria è un modo per decorare e dare nuova visibilità alle vetrine spoglie, favorendone la riapertura e una maggiore appetibilità per futuri affittuari. Iniziative come questa non possono che trovare il nostro pieno sostegno e la convinzione che il valore aggiunto, per rendere il cuore di Forlì sempre più vivibile, dinamico e attrattivo, siano proprio i nostri giovani e le loro idee”, concludono gli assessori.