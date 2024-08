Forlì, la Confcommercio: “La provincia unica è un passaggio inutile, puntiamo alla Regione Romagna”

“Evitiamo inutili passaggi intermedi come la Provincia Unica. Puntiamo al bersaglio grosso: la Regione Romagna”. Lo auspica in una nota il direttore di Confcommercio Forlì Alberto Zattini: “Il dibattito tra Provincia di Romagna e Regione Romagna ci appassiona fino a un certo punto, perché siamo convinti che sia finito il tempo delle non-scelte o dei passaggi intermedi. È invece il tempo della Regione Romagna”.

“Leggiamo interventi, assolutamente legittimi, di ex amministratori che chiedono una evoluzione soft, non traumatica (par di capire) - continua Zattini prima la Provincia Unica, poi la Regione Romagna. Conoscendo i tempi di burocrazia e politica, forse la Regione Romagna potrebbero vederla i nostri nipoti. Perché non puntare subito al bersaglio grosso? Evitiamo la transizione. Andiamo diritti all’obiettivo”.