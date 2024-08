Questa mattina la comunità Sikh di Forlì ha ricordato i circa 500 soldati indiani caduti durante la Seconda Guerra Mondiale per liberare il territorio romagnolo. La cerimonia si è svolta al Cimitero Militare e Memoriale degli Indiani in via Ravegnana. La comunità Sikh forlivese si ritroverà alle 10 di giovedì per iniziare una preghiera lunga 48 ore dove sarà letto un libro sacro che arriverà in pullman da Novellara, sede della comunità Sikh più importante d’Italia.