Forlì. La Cna premia le idee vincenti dei giovani imprenditori

«Il premio Cna Creaimpresa Lab è ispirato al principio di valorizzare l’idea dei neo imprenditori, non il mercato. Come associazione siamo soddisfatti e convinti di portare avanti questa iniziativa per il quarto anno. Vogliamo essere co-protagonisti nel sostegno socio economico del nostro territorio aiutando i nuovi imprenditori a sviluppare e a mettere in pratica le proprie idee». Sandro Siboni, presidente di Cna Forlì, non ha dubbi sulla validità del Premio Cna Creaimpresa Lab che si conferma un pilastro nel supporto all’imprenditoria locale, offrendo strumenti concreti per tradurre idee innovative in attività imprenditoriali sostenibili e di successo. La quarta edizione del premio è stata presentata ieri mattina da Siboni affiancato da Carlo Battistini, presidente Camera di Commercio della Romagna; Marco Laghi, responsabile Servizio Creaimpresa Cna; Enzo Lattuca, presidente Provincia Forlì-Cesena; Giacomo Severi, responsabile Servizio Small Business Bcc. Ha portato la propria testimonianza Loris Freddi, titolare di La Loveria di Forlimpopoli, uno dei vincitori della scorsa edizione.

Come funziona l’iniziativa

Il premio si rivolge ad aspiranti imprenditori e professionisti interessati ad avviare un’attività nel territorio della provincia di Forlì-Cesena. Le idee presentate saranno giudicate sulla base di alcuni criteri di valutazione: fattibilità, ossia la realizzabilità concreta del progetto; sostenibilità, attenzione all’impatto ambientale e sociale; innovazione, in base al carattere tecnico o creativo dell’idea e infine benefici per il territorio, misurando le ricadute positive per la comunità della provincia di Forlì-Cesena. Le migliori 4 idee imprenditoriali si aggiudicheranno 4 premi da 3.500 euro ciascuno, suddivisi in 1.000 euro in denaro e 2.500 euro in servizi Cna. Saranno poi assegnati anche 8 premi aggiuntivi da 750 euro in servizi Cna. Oltre ai premi, i partecipanti apprezzano il percorso di orientamento offerto, che li guida nella definizione delle caratteristiche e della sostenibilità della loro idea imprenditoriale attraverso consulenze mirate, sia nella fase preliminare che durante l’avvio dell’attività. Gli aspiranti imprenditori possono iscriversi al concorso dal 18 dicembre 2025 al 17 aprile 2026, presentando la propria idea tramite il modulo disponibile presso gli uffici Cna Servizi Forlì-Cesena o tramite il sito dedicato (www.cnafc.it/concorso). Tutti i partecipanti avranno accesso a una consulenza gratuita per valutare la fattibilità del loro progetto.

Sostegno ai giovani

«Abbiamo imprenditori bravi in questo territorio - ha sottolineato Carlo Battistini - ed è questa la nostra ricchezza. Qui c’è un’impresa ogni dieci abitanti, la capacità dei nostri imprenditori va alimentata e supportata fornendo strumenti adeguati. Come Camera di commercio fa parte del nostro mestiere sostenere la nascita di nuove imprese».

«Questo tipo di iniziativa è importante - ha commentato Giacomo Severi della Bcc- se ci sono le idee possiamo trovare il modo di concretizzarle. Siamo contenti di contribuire, dobbiamo crederci ancora di più e offrire ai giovani la possibilità di creare qualcosa».

«è una iniziativa che ha anche un valore simbolico, - ha sottolineato Enzo Lattuca - l’idea del premio sottolinea la necessità di sostenere una scelta che oggi è molto più complessa rispetto al passato, gli scenari sono cambiati, creare un’impresa può essere davvero un’impresa».