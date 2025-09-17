Forlì, la Cgil proclama lo sciopero per Gaza: venerdì 19 settembre manifestazione in piazza Ordelaffi

Di fronte alla drammatica escalation di guerra e violenze a Gaza, la Cgil ha proclamato per venerdì 19 settembre 2025 una giornata di sciopero e mobilitazione nazionale “Fermiamo la guerra, apriamo corridoi umanitari, difendiamo la popolazione civile e sosteniamo la pace”. In Emilia Romagna lo sciopero è esteso alle ultime quattro ore del turno di lavoro per tutte le lavoratrici e i lavoratori dei settori non ricompresi nei vincoli previsti della legge 146 sui servizi minimi essenziali.

Per la Provincia di Forlì-Cesena la manifestazione territoriale si terrà a Forlì, in piazza Ordelaffi, davanti alla Prefettura, alle 17, dove convergerà anche il sit-in di Mani Rosse Antirazziste arrivato alla 19° settimana di protesta e presidio.