Forlì, la cena benefica per Ammp è stata un successo

Giovedì sera, presso la Pizzeria Ristorante QBio in Piazzale della Vittoria a Forlì, si è tenuta una cena benefica organizzata da Gianluca Mondardini di QBio in collaborazione con un gruppo di Amici a favore dall’Associazione Morgagni Malattie Polmonari (Ammp Odv). La serata ha visto la partecipazione di numerosi sostenitori e ha rappresentato un importante momento di condivisione e raccolta fondi a favore del Progetto Scuola Ammp Odv “I nostri Amici Polmoni” dedicato alle classi quinte delle Scuole Primarie.

L’evento è stato introdotto da Marco Viroli, che ha presentato Ammp Odv, un’associazione fondata nel 2008 dal Professor Venerino Poletti in ricordo di Claudio Morgagni, detto Gano. Grazie alle donazioni di amici e familiari, Ammp si occupa di sostenere la Ricerca scientifica sulle malattie rare polmonari, supportare i pazienti e i loro familiari e promuovere progetti di educazione e prevenzione rivolti ai giovani. Viroli ha sottolineato come Ammp sia la più antica associazione in Italia dedicata alle malattie rare polmonari, un impegno reso possibile dalla collaborazione con l’Uo di Pneumologia dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, vera e propria eccellenza della sanità italiana.

La cena benefica è stata un successo anche dal punto di vista delle offerte raccolte (1.615 euro, che verranno utilizzati da Ammp per le proprie finalita benefiche), dimostrando ancora una volta come la solidarietà e l’impegno collettivo possano fare la differenza nella lotta contro le malattie rare polmonari.