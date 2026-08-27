Forlì, la Biblioteca Saffi torna all’orario invernale

Da martedì 1 settembre la Biblioteca comunale Aurelio Saffi torna all’orario invernale

Da martedì 1 settembre entrerà in vigore l’orario invernale alla BAS di Palazzo Romagnoli. La biblioteca sarà aperta dal martedì al venerdì, con orario continuato dalle 8.30 alle 19.00 e il sabato mattina dalle 8.30 alle 13.30. Ogni primo fine settimana del mese, inoltre, la Biblioteca Saffi resterà aperta per l’intera giornata del sabato, dalle 8.30 alle 19.00, e la domenica dalle 14.00 alle 19.00. I fine settimana interessati saranno quelli del 5 e 6 settembre, 3 e 4 ottobre, 7 e 8 novembre, 5 e 6 dicembre 2026.