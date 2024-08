Forlì. La biblioteca Saffi si sposta al parco della Resistenza per il periodo estivo

Per il periodo estivo la biblioteca “Saffi” si trasferisce alla biblioteca decentrata “Paul Harris” all’interno del parco della Resistenza. Una soluzione temporanea in attesa del trasloco a palazzo Romagnoli, previsto tra la fine di ottobre e i primi di novembre. «Abbiamo cercato di muoverci su più fronti visto che a palazzo del Merenda devono avanzare i lavori di riqualificazione dello storico edificio per far sì che la biblioteca “Saffi” risponda agli standard europei – spiega il dirigente della cultura, Stefano Benetti –. Per queste ragioni la biblioteca in corso della Repubblica per un po’ di tempo dovrà chiudere e sarà spostata a palazzo Romagnoli dove sono in corso i lavori. Per questo periodo transitorio, quindi, si è scelto di usufruire della biblioteca “Paul Harris”». Per l’occasione la biblioteca “Harris”, donata alla città dal Rotary Club di Forlì in occasione del ventennale della sua fondazione (1949-1969), è stata non solo riorganizzata in funzione di hub della “Saffi”, ma anche rinnovata negli arredi interni e nell’area verde esterna. Lo stesso Rotary Club Forlì sosterrà nei prossimi mesi anche un’importante attività didattica rivolta a famiglie e bambini con il progetto “Il valore imprescindibile di carta e penna nei processi di apprendimento”. In merito ai servizi bibliotecari, è possibile richiedere e ritirare alla biblioteca all’interno del parco i libri della “Saffi” attraverso le modalità già in uso, ovvero utilizzando il catalogo online “Scoprirete” e i consueti canali di comunicazione, che restano invariati. Per le restituzioni dei volumi della “Saffi”, rimane comunque attivo il book box in corso della Repubblica. Per il mese di agosto, la biblioteca “Harris” sarà aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 13.30 e nelle giornate di martedì e giovedì dalle 9 alle 19. Dal mese di settembre e fino all’apertura della nuova biblioteca “Saffi” a palazzo Romagnoli, l’Amministrazione ha programmato un ampliamento degli orari di apertura del servizio bibliotecario: lunedì dalle 15 alle 19, martedì e giovedì dalle 9 alle 19, nei giorni di mercoledì venerdì e sabato dalle 9 alle 13.30 e dalle 15 alle 19. Al palazzo Merenda, resterà attivo il servizio di consultazione in presenza dei Fondi Antichi e Piancastelli, previo appuntamento. Infine, è disponibile a portata di click la biblioteca digitale Mlol accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, tramite il catalogo Scoprirete. «Oggi questo è un luogo molto accogliente e adeguato al ruolo che ricoprirà nei prossimi mesi – afferma l’assessore alla cultura Vincenzo Bongiorno –. Al termine dello spostamento momentaneo, avremo recuperato questo luogo per l’utilizzo che dovrà continuare ad avere, ovvero quello di biblioteca decentrata per le famiglie e i bambini».