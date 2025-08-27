Forlì, la biblioteca Saffi apre anche un weekend al mese

FORLI’. Alla biblioteca Saffi e nelle decentrate di Forlì torna da settembre l’orario invernale e tra le novità c’è l’apertura anche ogni primo fine settimana del mese e la piattaforma digitale “Biblioteca digitale Saffi”. Da martedì 2 settembre torna l’orario invernale alla Bas, la nuova biblioteca Aurelio Saffi di Palazzo Romagnoli in via Albicini: la biblioteca sarà aperta dal martedì al venerdì, con orario continuato dalle 8.30 alle 19 e il sabato mattina dalle 8.30 alle 13.30. Ogni primo fine settimana del mese, inoltre, la Biblioteca Saffi sarà aperta nell’intera giornata di sabato, con orario 8.30-19.00, e la domenica dalle 14 alle 19. I weekend in questione sono quelli del 6 e 7 settembre, 4 e 5 ottobre, 2 novembre, 6 e 7 dicembre 2025. Le ciblioteche decentrate Harris, Alberti, Magica e Natura Rerum riprenderanno l’orario invernale da lunedì 1 settembre, ognuna secondo il consueto calendario di apertura, consultabile nel sito, sempre aggiornato, del Servizio Cultura Turismo del Comune di Forlì (www.scopriforli.it). Accanto ai servizi offerti dalle biblioteche cittadine, è attiva anche la nuova piattaforma digitale “Biblioteca digitale Saffi”, dedicata espressamente agli utenti che prediligono la lettura digitale. Si tratta di un progetto sperimentale del Comune realizzato in collaborazione e con il contributo della Regione, che consente l’accesso a moltissime risorse digitali e offre la possibilità, ai soli utenti della biblioteca Saffi e delle sue decentrate, di scaricare, tramite Spid, fino a dieci e-book, quattro audiolibri e quattro film in streaming ogni mese. Gli operatori della biblioteca di palazzo Romagnoli e, il giovedì mattina, quelli del Servizio civile sono a disposizione degli utenti interessati al servizio. Info al link https://forli.medialibrary.it