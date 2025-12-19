Forlì, la Biblioteca Aurelio Saffi è aperta durante le vacanze di Natale

Forlì
  • 19 dicembre 2025
Forlì, la Biblioteca Aurelio Saffi è aperta durante le vacanze di Natale

Nel periodo delle Feste natalizie, la Biblioteca Saffi rimarrà aperta, ad eccezione dei soli giorni festivi e delle giornate di lunedì come di consueto.

La Biblioteca sarà aperta nei pre festivi mercoledì 24 e mercoledì 31 dicembre, dalle ore 8.30 alle 13.30.

Anche per l’anno 2026 si confermano le aperture nel primo weekend del mese, sabato 3 dalle 8.30 alle 19.00 e domenica 4 gennaio dalle 14.00 alle 19.00.

La Biblioteca Digitale Saffi è accessibile 24 ore su 24, con tantissimi nuovi eBook, audiolibri e film.

Per accedere: https://forli.medialibrary.it

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui