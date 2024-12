Forlì, l’unione fa la forza e la scuola dell’infanzia L’Albero Felice ha evitato la chiusura

Una visita densa di significato ha animato la scuola dell’infanzia L’Albero Felice di San Lorenzo in Noceto, realtà compresa nell’Istituto Comprensivo n. 8 Camelia Matatia. Questa mattina, l’assessora comunale Paola Casara, la dirigente scolastica Maria Teresa Luongo e i rappresentanti del Comitato di quartiere si sono recati al plesso per celebrare l’impegno che ha permesso di evitarne la chiusura, confermando il valore fondamentale della scuola per la comunità.

A marzo scorso, infatti, la notizia che la scuola rischiava di chiudere aveva creato forti preoccupazioni. Tuttavia, grazie alla tenacia e alla collaborazione tra la Dirigente Scolastica, il Quartiere e l’Amministrazione Comunale, la scuola è stata mantenuta aperta. Adesso, L’Albero Felice continua a funzionare con un servizio statale attivo dalle 7:30 alle 12:30, integrato da un servizio di post-scuola comunale dalle 12:30 alle 15:30. “La vicenda e la qualità formativa dell’Albero Felice - afferma l’assessora Paola Casara - dimostrano che la Scuola dell’infanzia è un punto centrale di una comunità, soprattutto per le famiglie giovani che rappresentano il futuro. Allo stesso tempo dimostra anche che quando si uniscono le forze e le volontà per un obiettivo giusto e importante, i risultati arrivano e sono molto apprezzati”.

I bambini hanno accolto gli ospiti con un momento di festa: hanno recitato una poesia e intonato una canzoncina, mostrando entusiasmo e gioia. I presenti hanno anche potuto ammirare i numerosi lavori creativi svolti dai piccoli durante questi primi mesi di scuola, un vero e proprio viaggio nel loro mondo fatto di colori, fantasia e dedizione. Grande apprezzamento ha suscitato il presepe allestito nella scuola, accompagnato da decorazioni natalizie curate nei minimi dettagli, che hanno reso ancora più speciale l’atmosfera di questo periodo dell’anno. Frequentata da 12 bambini, L’Albero Felice si distingue per il suo approccio educativo innovativo e personalizzato. La maestra Annacarla Ielardi, insieme alla collaboratrice scolastica, segue i piccoli con dedizione, garantendo un ambiente accogliente e sereno. Le dimensioni della sezione permettono di dedicare grande attenzione a ogni bambino, creando legami significativi e affrontando con efficacia le diverse necessità. Il metodo didattico adottato valorizza il contatto con la natura attraverso l’Outdoor Education: il grande giardino della scuola è protagonista di molte attività, mentre le uscite didattiche, organizzate con mezzi pubblici, ampliano le esperienze e favoriscono lo sviluppo dell’autonomia. Il programma include anche progetti innovativi come i primi approcci alle lingue straniere (inglese e spagnolo), la psicomotricità e, da quest’anno, un ambizioso progetto di nuoto. Il progetto prevede lezioni di nuoto per bambini dai 3 ai 5 anni presso la piscina comunale, un’attività resa possibile grazie al sostegno delle famiglie e alla disponibilità della maestra e della collaboratrice scolastica. La visita si è conclusa con parole di gratitudine e determinazione e con l’impegno condiviso dell’importanza di questa scuola dell’infanzia per la vita delle famiglie del territorio di San Lorenzo in Noceto.