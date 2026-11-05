Forlì, l’ultimo saluto a Giuseppe Silvestrini: «Un gigante del nostro territorio»

«Un gigante del nostro territorio, basta vedere questa chiesa gremita per ricordare le sue gesta. Vedo la squadra di basket dell’Unieuro, basta citare l’aeroporto, la Facoltà di medicina e le tante cose che ha fatto». Così don Carlo Guardigli, parroco di San Paolo Cappuccinini, ha aperto il funerale di Giuseppe Silvestrini, l’imprenditore scomparso domenica all’età di 85 anni. E davvero la chiesa di Regina Pacis era piena di persone per l’ultimo saluto, celebrato da don Guardigli insieme a don Roberto Rossi, parroco di Regina Pacis, e don Loriano Valzania dei Romiti. Una comunità stretta attorno ai familiari nel loro composto dolore, insieme a quanti hanno conosciuto Silvestrini per motivi lavorativi, sportivi e sociali. «Un collaboratore della terra, un punto di riferimento in qualche modo per tutti - ha aggiunto don Guardigli -. La sua era una presenza costante. Ce lo immaginiamo già in paradiso: non è capace di stare fermo neanche là, sicuramente sta organizzando qualcosa di grande».