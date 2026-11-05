Forlì, l’ultimo saluto a Giuseppe Silvestrini: «Un gigante del nostro territorio»

Forlì
  • 05 novembre 2026
La benedizione alla bara di Giuseppe Silvestrini, da parte di don Carlo Guardigli; a fianco la chiesa di Regina Pacis gremita; sotto la squadra dell’Unieuro presente fotoservizio fabio blaco
La benedizione alla bara di Giuseppe Silvestrini, da parte di don Carlo Guardigli; a fianco la chiesa di Regina Pacis gremita; sotto la squadra dell’Unieuro presente fotoservizio fabio blaco

«Un gigante del nostro territorio, basta vedere questa chiesa gremita per ricordare le sue gesta. Vedo la squadra di basket dell’Unieuro, basta citare l’aeroporto, la Facoltà di medicina e le tante cose che ha fatto». Così don Carlo Guardigli, parroco di San Paolo Cappuccinini, ha aperto il funerale di Giuseppe Silvestrini, l’imprenditore scomparso domenica all’età di 85 anni. E davvero la chiesa di Regina Pacis era piena di persone per l’ultimo saluto, celebrato da don Guardigli insieme a don Roberto Rossi, parroco di Regina Pacis, e don Loriano Valzania dei Romiti. Una comunità stretta attorno ai familiari nel loro composto dolore, insieme a quanti hanno conosciuto Silvestrini per motivi lavorativi, sportivi e sociali. «Un collaboratore della terra, un punto di riferimento in qualche modo per tutti - ha aggiunto don Guardigli -. La sua era una presenza costante. Ce lo immaginiamo già in paradiso: non è capace di stare fermo neanche là, sicuramente sta organizzando qualcosa di grande».

Il ricordo

La parola è poi passata a padre Giovanni Querzani, amico d’infanzia di Silvestrini: «Caro Giuseppe, quanta gente ti vuole bene e oggi si è adunata in questa chiesa. Noi ci conosciamo da parecchi anni, eravamo bambini. Abitavamo vicino all’edificio comunale. Poi io sono entrato in seminario e, in seguito, i missionari saveriani mi hanno inviato in Congo, dove ho trascorso più di 50 anni. Il nostro rapporto non si è mai spento ed è stato molto intenso in occasione della tua visita assieme a tua moglie, a tua sorella Maria Grazia e a suo marito Lucio. Quella settimana vissuta insieme penso ti sia rimasta impressa nel cuore, perché hai visto con i tuoi occhi la situazione sanitaria in cui versava la povera gente, ma nello stesso tempo la ricchezza, l’accoglienza e la gioia di poter esprimere gratitudine per tutto il bene che in tutti questi anni sia tu, sia Maria Grazia avete fatto. Soprattutto per i nostri bambini, che erano la categoria più fragile in tutti quegli anni di guerra e di sofferenza. Questa gente l’hai conosciuta e ti ammirava per il talento professionale e per la grande sensibilità umana che hai sempre avuto. Oggi vogliamo esprimere la nostra gratitudine, pregare per te e dirti che continueremo a farlo».

La famiglia

La cerimonia è proseguita con le letture dei familiari, a partire dalla nipote Virginia, che ha condiviso i ricordi di chi è cresciuto con la figura di Giuseppe come esempio, sempre presente e attento, per poi leggere il pensiero della moglie: «Auguro a tutti di provare lo stesso amore che ho provato io; auguro a tutta la mia famiglia quello che ho provato io. Guardandomi indietro posso solo pensare di essere stata con un bravo marito, un bravo papà e un bravo nonno. Sei stato una persona che ha dato tanto a me e a tutti i miei cari. Non potevo augurarmi una cosa diversa». Anche Sara Vespignani, altra nipote di Silvestrini, ha ricordato gli insegnamenti, i consigli dello zio e l’importanza del valore della famiglia.

Infine, il ricordo di Riccardo Pregnolato (Accountable Manager di F.A., la società che gestisce l’aeroporto), a nome di colleghi e amici: «Non è facile trovare le parole in questo momento. Giuseppe è stato tante cose per me e desidero salutarlo per l’ultima volta anche a nome di tutti i collaboratori di F.A. È stato il nostro presidente in una fase decisiva per la nostra azienda. Chi ha lavorato con lui - e in questa chiesa ci sono molte persone che lo hanno fatto - ricorda sicuramente la sua presenza attenta, la sua capacità di ascoltare, il suo modo concreto e diretto di affrontare i problemi. Credeva nel lavoro come struttura al servizio della Romagna, e in questa convinzione la sua presenza è stata fondamentale. Il suo impegno e la sua determinazione resteranno per tutti noi un punto di riferimento».

Al termine l’ultimo viaggio di Giuseppe Silvestrini verso la sua Brisighella.

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