Forlì, l’ospedale festeggia i suoi 20 anni

L’ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì compie venti anni e si appresta a celebrarlo con due eventi, il 4 aprile al Naima Club e il 5 aprile nel salone comunale. La città nel 2004 organizzò tre giorni di festa per salutare il nuovo ospedale a vecchiazzano che ebbero culmine nella cerimonia del taglio del nastro, che si svolse sabato 17 gennaio 2004, in presenza di Girolamo Sirchia, ex ministro della Salute, Vasco Errani, ex presidente della Regione Emilia Romagna, Giovanni Bissoni, ex assessore alla Sanità della Regione Emilia Romagna, Massimo Pieratelli, ex direttore generale Ausl di Forlì e Franco Rusticali, allora sindaco di Forlì. Venne allestita una mostra a Palazzo Albertini, dal titolo “I beni della salute. Il patrimonio dell’Azienda Sanitaria di Forlì” ed organizzati spettacoli, concerti ed una festa “solidale” in Piazza Saffi, dal titolo “Tutti per uno, uno per tutti” , che coinvolse tutte le associazioni, cooperative sociali, organizzazioni non profit, artisti forlivesi e commercianti.

I festeggiamenti quest’anno si apriranno il 4 aprile al Naima Club di via Somalia con “I primi 20 anni del nuovo Morgagni” con una serata all’insegna della musica sotto la direzione artistica di Fabio Tarantino (ingresso offerta libera, il ricavato della serata verrà devoluto per l’acquisto di un defibrillatore per la città di Forlì). Il giorno dopo nel salone comunale appuntamento con “Ospedale Morgagni Pierantoni, 20 anni”, con tanti direttori di Unità operative che racconteranno l’area di loro competenza, e altri interventi.