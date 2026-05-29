Forlì, “L’Ortolano”, una piccola grande storia che ha compiuto 50 anni

Una realtà di famiglia che continua nel tempo. L’Ortolano, il piccolo negozio di vicinato di frutta e verdura in via Camillo Versari 8, festeggia cinquant’anni di attività. Il locale, infatti, è stato aperto oltre mezzo secolo fa dai coniugi Renata Dolcini e Dino Crociani e oggi è portato avanti dal figlio Francesco Crociani e dalla moglie Flavia Fabbri.

A condividere con i titolari questo importante traguardo c’erano il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, il vicesindaco con delega al centro storico, Vincenzo Bongiorno e l’assessore alle attività produttive, Paola Casara. Gli Amministratori hanno consegnato loro una targa celebrativa per l’impegno e la dedizione che si tramandano di generazione in generazione nella gestione di questa storica attività nel cuore del centro storico cittadino.