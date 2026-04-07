Forlì, l’omicidio in macelleria: l’arrivo della Polizia e il corpo esanime dietro al bancone

Forlì
  • 07 aprile 2026
Foto Fabio Blaco
Foto Fabio Blaco
La pm Laura Brunelli
La pm Laura Brunelli

Omicidio in macelleria a Forlì. L’allarme è stato dato verso le 3 di questa notte. Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno forzato la porta di accesso e sono entrati nel locale, trovando una persona ferita ed un corpo esanime dietro al bancone. Il cadavere presentava evidenti lesioni da arma da taglio e segni di colluttazione. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, la Squadra Mobile, il magistrato di turno, il medico legale e il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Bologna e di Forlì.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui