Forlì, l’omicidio in macelleria: l’arrivo della Polizia e il corpo esanime dietro al bancone

Omicidio in macelleria a Forlì. L’allarme è stato dato verso le 3 di questa notte. Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno forzato la porta di accesso e sono entrati nel locale, trovando una persona ferita ed un corpo esanime dietro al bancone. Il cadavere presentava evidenti lesioni da arma da taglio e segni di colluttazione. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, la Squadra Mobile, il magistrato di turno, il medico legale e il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Bologna e di Forlì.