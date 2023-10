Forlì, l’omicidio di Franco Severi, il vicino di casa: “Aveva dei dubbi sul testamento del padre che lasciava tutto al fratello Daniele” VIDEO GALLERY

Prima udienza a Forlì del processo per la morte di Franco Severi, 53 anni, avvenuta nel giugno del 2022 nel podere di famiglia di Monte di Sotto di Civitella. Franco Severi è stato brutalmente ucciso e decapitato. Sul banco degli imputati il fratello Daniele Severi, 64 anni, accusato di omicidio volontario e premeditato, occultamento di cadavere e stalking. Al processo è stato sentito un vicino di casa della vittima, che ha riferito di avere provato più volte a contattare Franco perché gli doveva trovare delle gomme per la mietitrebbia . “Non mi rispondeva così ho chiesto a un amico di andare a vedere se era a casa se stava bene . Non lo ha trovato subito, poi ha visto il corpo”. Il vicino ha anche riferito che Franco Severi aveva dei dubbi sul testamento del padre morto, un testamento in cui lasciava tutto a Daniele.