Forlì, l’omaggio di Aci per Gabriele Focacci

Da oggi la sede Aci di via Monteverde a Forlì ha una sala che porta il nome di Gabriele Focacci. L’intitolazione ricorda il presidente dell’Automobile Club Forlì-Cesena, morto improvvisamente a settembre, dopo 23 anni alla guida della realtà e circa 50 anni dedicati al motorsport. Una cerimonia molto sentita dall’associazione tanto che è arrivato appositamente da Roma il presidente nazionale dell’Aci, Geronimo La Russa. «L’Aci ha un ricordo importante di suo marito, di tuo papà – ha detto La Russa rivolgendosi alla moglie e al figlio di Focacci presenti per la cerimonia di intitolazione –. Ieri a Roma si è tenuta l’assemblea e abbiamo osservato un minuto di silenzio, seguito da un grande applauso, in memoria del presidente Focacci. Il mondo dello sport piange la sua scomparsa – ha proseguito –. Lui ha dedicato tantissimi anni, perché 23 anni di presidenza all’Aci Club di Forlì, facendolo crescere e rendendolo la realtà solida non sono pochi. Ha dedicato dieci lustri al motorsport, impegnandosi nelle commissioni, sui campi di gara, lasciando un segno profondo. Per me era il minimo recarmi qua a portare il saluto di tutto il mondo Aci, che è un mondo composito. Sono certo che Gabriele questa domenica guarderà la Formula 1 e gioirà di un giovane ragazzo di questa terra, emiliano romagnolo, che probabilmente diventerà campione del mondo, anche in segno del grande lavoro fatto per lo sport». A darne un ricordo anche personale è stato poi Daniele Balloriani, suo vice che ora ne ha preso il posto alla guida di Aci Forlì-Cesena: «È difficile per me parlare di Gabriele al passato, lo faccio al presente – ha detto con la voce strozzata dalla commozione –. Conosco Gabriele da quarant’anni, ne ho 58, quindi diciamo che lo conosco da quando ero maggiorenne. Mi piace ricordarlo con un aggettivo soltanto: la generosità. Gabriele ha sempre dato tanto, si è sempre speso per chiunque gli chiedesse qualcosa senza mai chiedere nulla in cambio. Io spero di essere degno di lui nella mia attuale futura presidenza, perché ce la metterò tutta» .