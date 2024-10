Forlì, l’omaggio a Silver Sirotti con i murales dell’Istituto comprensivo 7 - Gallery

Attraverso l’arte degli studenti dell’Istituto comprensivo 7, la città di Forlì non dimentica l’esempio di Silver Sirotti in occasione del 50° anniversario della strage dell’Italicus. Proprio oggi, infatti, sono stati svelati i murales dedicati alla figura di Sirotti alla presenza del fratello, Franco Sirotti, del sindaco Gian Luca Zattini e della dirigente scolastica Nadia Mastroianni. Il progetto “Arte in verticale” ha coinvolto le scuole dell’infanzia La Rondine e Lucertola blu, le primarie Rodari, Matteotti e Peroni, ma anche gli studenti della scuola media Zangheri.