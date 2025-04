Forlì, l’omaggio a Roberto Ruffilli, ucciso dalle Brigate rosse 37 anni fa VIDEO

Forlì rende omaggio al professore Roberto Ruffilli, nel 37° anniversario della sua uccisione da parte di un commando terroristico delle Brigate rosse. Dopo la messa nella chiesa di Sant’Antonio Abate, in corso Diaz, 105, alle 10 si è svolto l’omaggio delle autorità con la deposizione di una corona commemorativa davanti alla casa del senatore Ruffilli, in corso Diaz, 116. La giornata sarà arricchita da una tavola rotonda dal titolo “Riforme istituzionali: l’attualità del pensiero di Roberto Ruffilli”, in programma al Teaching Hub, aula 2, del Campus di Forlì - Alma Mater Studiorum Università di Bologna, in viale Corridoni, 20. Dopo i saluti del sindaco Gian Luca Zattini, dell’assessora regionale alla cultura, parchi e forestazione e pari opportunità Gessica Allegni, del presidente del Campus Emanuele Menegatti e del presidente della Fondazione “Ruffilli” Pier Giuseppe Dolcini, seguiranno gli interventi presentati da Fabio Martini, giornalista della Stampa. Saranno presenti Pier Ferdinando Casini, presidente del Gruppo italiano dell’Unione Interparlamentare, Mauro Fabbretti, presidente della Federazione Emilia-Romagna Bcc Credito cooperativo, Franca Ferri, della Fondazione “Ruffilli”, Augusto Barbera, presidente emerito della Corte Costituzionale, Paolo Pombeni, professore emerito dell’Università di Bologna, Giulio Prosperetti, vice presidente emerito della Corte Costituzionale, e Romani Baccarini della Fondazione “Ruffilli”.