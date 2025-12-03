Forlì, l’ITE “Carlo Matteucci” terzo al “Premio storie di alternanza e competenze”

Un prestigioso riconoscimento per l’ITE “Carlo Matteucci” di Forlì al concorso nazionale “Premio storie di alternanza e competenze”: il video “La moda sostenibile”, realizzato da tre studentesse e uno studente della IV C RIM, ha conquistato un meritatissimo terzo posto e ha ricevuto un premio di 1.000 euro.

La fase locale del Premio, promossa dalla Camera della Romagna, aveva nuovamente visto l’ITE “Carlo Matteucci” di Forlì salire su tutti i livelli del podio, nella categoria istituti tecnici; il primo premio (1.000 euro) è andato al video “The Recycle’s Thieves”, il secondo premio, proprio al video “La moda sostenibile” (600 euro, che si aggiungono ai 1.000 del premio nazionale) e il terzo premio al video “Piccoli gesti” (400 euro). Nella categoria Licei, ottiene la vetta del podio il Liceo Scientifico “Fulcieri Paolucci di Calboli” di Forlì con il video “Summer Job” (1.000 euro).

La premiazione nazionale si è svolta il 27 novembre 2025 durante la cerimonia ufficiale alla fiera di Verona nell’ambito della manifestazione Job&Orienta, alla presenza dei quattro studenti autori del progetto, accompagnati dai loro docenti, dai compagni di classe e dal referente camerale.

Il 18 dicembre nella sede camerale a Forlì si terrà la Cerimonia di premiazione locale a partire dalle 14.

Tutti i video sono pubblicati online alla pagina:

https://www.romagna.camcom.it/it/opportunita/scuola-lavoro-orientamento/esperienze-sul-

lavoro/premio-storie-di-alternanza-e-competenze

Il Premio “Storie di Alternanza e Competenze” è un’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane, a cui ha aderito la Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, per valorizzare e dare visibilità ai racconti di Formazione

Scuola-Lavoro (PCTO) ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor.