Forlì. L’Istituto “Baracca” ospita la Gara Nazionale per i Talenti dell’Aeronautica

I motori sono pronti a salire di giri, ma questa volta la sfida non si gioca tra le nuvole, bensì sui banchi e nei laboratori d’eccellenza. Il 25 e 26 marzo, Forlì diventerà il centro dell’istruzione aeronautica italiana. L’Istituto Tecnico Aeronautico “Francesco Baracca”, orgoglio della città, ha ricevuto l’onore di organizzare l’edizione di quest’anno della prestigiosa competizione nazionale rivolta agli studenti dell’indirizzo “Conduzione del Mezzo Aereo”.

Un premio al merito

L’assegnazione dell’evento non è casuale: è il “premio” per la vittoria ottenuta dal “F. Baracca” nella scorsa edizione. Come da tradizione, la scuola vincitrice diventa l’hub organizzativo per l’anno successivo, trasformando la città romagnola in una vera e propria “Flight City”.

I protagonisti assoluti saranno 16 studenti del quarto anno, selezionati come i migliori profili dei rispettivi istituti tecnici aeronautici sparsi su tutto il territorio nazionale. Accompagnati dai loro docenti referenti, questi giovani talenti si sfideranno in prove teoriche e pratiche di altissimo livello per decretare chi sarà il nuovo campione nazionale.

Una sinergia tra territorio e istituzioni

L’organizzazione di un evento di tale portata ha richiesto uno sforzo corale, dimostrando quanto il legame tra scuola, istituzioni e tessuto produttivo sia solido a Forlì. Fondamentale è stato il supporto del Comune di Forlì, con un impegno particolare profuso dall’Assessore Paola Casara, da sempre attenta alla valorizzazione delle eccellenze educative e al legame tra istruzione e lavoro.

Il prestigio della gara è ulteriormente sottolineato dalla partecipazione di partner tecnici del calibro di ENAV ed ENAC, i pilastri del volo in Italia, e dalla collaborazione delle scuole di volo “Professione Volare” e “Professional Aviation”, che rappresentano lo sbocco naturale per il futuro professionale di questi studenti.

Eccellenze romagnole e gran finale

Non è mancato il sostegno delle eccellenze enogastronomiche e industriali del territorio, che hanno contribuito a rendere l’accoglienza indimenticabile: da Babbi SRL, simbolo della dolcezza romagnola nel mondo, alle rinomate case vinicole Drei Donà e La Pandolfa.

Dopo le intense giornate di gara del 25 e 26 marzo presso le aule e i laboratori del “F. Baracca”, il momento più atteso arriverà il 27 marzo. La cerimonia di premiazione si terrà infatti nei prestigiosi saloni del Comune di Forlì, una cornice istituzionale che sottolinea l’importanza del traguardo raggiunto da questi ragazzi.

Un plauso speciale va infine all’intero corpo docente dell’Istituto, il cui lavoro costante nel supporto organizzativo e nella preparazione tecnica delle prove ha permesso la realizzazione di una manifestazione che promette di restare negli annali della scuola.