Forlì. L’Irst diventa sede didattica dell’università di Bologna sotto la guida del prof. Antonino Musolino

Cura, ricerca e didattica. Le tre parole pilastro della missione di Irst “Dino Amadori” IRCCS si legano sempre di più. Grazie, infatti, all’accordo con Università di Bologna e Ausl Romagna, unitamente ad un importante investimento d’Istituto, da luglio 2024 Irst è sede d’insegnamento in Oncologia Medica dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna in Romagna. A seguito di procedura selettiva bandita dall’Università di Bologna nell’ambito del Progetto “Romagna Salute” per Professore associato di II fascia in Oncologia Medica, a ricoprire il ruolo di primo titolare della Struttura Complessa a Direzione universitaria Irst è stato designato il prof. Antonino Musolino. Già professore associato di Oncologia medica all’Università degli Studi di Parma e responsabile del programma interaziendale Breast Unit della provincia di Parma, il prof. Musolino arriva dall’Azienda ospedaliera universitaria di Parma dove è divenuto un opinion leader in ambito clinico e un ricercatore di livello internazionale nell’ambito dei tumori mammari. In particolare, il prof. Musolino assumerà la direzione della Struttura complessa in Oncologia medica a indirizzo senologico e tumori genitali femminili, contribuendo così all’integrazione di attività assistenziali, didattiche e di ricerca tra Università, Irst e Ausl Romagna.