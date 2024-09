Forlì, l’ira del Comune sul Polo H: “La Provincia non è una sezione del Pd” VIDEO

A Forlì continua il braccio di ferro tra Comune e Provincia dopo che quest’ultima ha deciso di presentare un ricorso straordinario al presidente della Repubblica per chiedere l’annullamento della delibera comunale che ha dato il via libera alla realizzazione del cosiddetto Polo H, la nuova urbanizzazione di 43mila mq in prossimità dell’ospedale.

Il Comune, come noto, è pronto a difendersi in tutte le sedi opportune e presenterà ricorso al Tar. “Quello della Provincia è un atteggiamento ostile nei confronti del comune capoluogo - afferma l’assessore all’urbanistica, Luca Bartolini - dato che durante questa legislatura dovrà essere approvato il Pug (Piano urbanistico generale) e visto che proprio all’ente di piazza Morgagni spetterà, tramite il Cuav, valutarlo, non escludiamo la possibilità di chiedere alla Regione di nominare un commissario ad acta per esprimere un parere. Ricordo al sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, che la Provincia è un’istituzione e non una sezione del Pd”.

In tutta la vicenda, comunque, il sindaco Gian Luca Zattini si dice tranquillo e non mette in dubbio la competenza degli uffici comunali: “L’inefficIenza è della Provincia, la quale ha fatto scadere i termini ed è grave che non abbia assolto ai suoi obblighi costringendoci a ricorrere al silenzio-assenso per l’insediamento denominato Polo H. Nella procedura non c’è nessuna crepa e questo Comune non si farà carico dell’inefficienza dimostrata dalla Provincia”.