Forlì, l’intelligenza artificiale nell’arte: corso di formazione per i giovani

In un mondo in cui l’intelligenza artificiale ha invaso il panorama culturale, e non solo, il progetto “Ai Film Factory” propone un corso di formazione gratuito rivolto a persone under 35, per imparare a utilizzare l’Ai in maniera etica e consapevole nell’ambito dell’audiovisivo. In seguito al successo della prima edizione, l’associazione forlivese Vertov Project in collaborazione con l’Assessorato alle politiche giovanili, ripropone anche quest’anno, dal 17 settembre al 15 gennaio, un laboratorio artistico capace di unire creatività e pensiero critico. «L’intelligenza artificiale non riguarda più il futuro – commenta Davide Mastrangelo, direttore artistico di Vertov Project – ma il presente. Se il laboratorio dell’anno scorso era sperimentale, quest’anno il percorso è mirato, in quanto ormai l’Ai è ampiamente entrata all’interno dei processi creativi e il nostro obiettivo è quello educare le persone ad un utilizzo responsabile, sottolineando l’impatto energetico che essa produce». “Ai Film Factory”, infatti, è un laboratorio che non si limita all’insegnamento dell’utilizzo di nuovi software, ma propone uno sguardo più ampio, guidando i partecipanti in un percorso creativo dove l’intelligenza artificiale non è autore ma strumento. «E’ importante preservare l’autorialità – afferma Francesca Leoni, direttrice artistica di Vertov Project – attualmente i contenuti generati dall’intelligenza artificiale sono tutti uguali e spesso prodotti male, in maniera approssimativa. Per noi è importante spingere le persone a trovare la propria visione e la propria firma, in modo tale da ottenere opere che mantengano l’identità dell’artista». Il calendario prevede otto appuntamenti all’interno di Fabbrica Lab, della durata complessiva di 40 ore, di cui due workshop di otto ore, il tutto seguito da un corpo docente composto da professionisti e studiosi del settore, con il coordinamento del professor Igor Imhoff e la partnership tecnica di SophIA. Il primo appuntamento si terrà in concomitanza con Ibrida Festival, al quale gli iscritti potranno entrare gratuitamente. I partecipanti saranno accompagnati nella realizzazione di opere audiovisive come cortometraggi, documentari, videoclip e avranno a disposizione l’utilizzo gratuito di software professionali tra cui Runaway e Confiway. Al termine del corso gli elaborati verranno presentati durante un evento aperto alla cittadinanza. Per iscriversi (è previsto un massimo di 20 persone) sarà necessario inviare la propria richiesta allegando una foto della carta di identità all’indirizzo vertovproject@gmail.com entro martedì 15 settembre. «Siamo orgogliosi di questa collaborazione – dichiara Paola Casara, assessora alle Politiche giovanili –. “Ai Film Factory” è una grande opportunità di crescita e di apprendimento che, grazie allo sviluppo di determinate competenze, rappresenta anche un’occasione per creare sbocchi lavorativi. Ogni anno sempre di più la Fabbrica delle Candele si riconferma punto di riferimento per la creatività e l’innovazione, nonché per valorizzazione dei talenti giovanili».