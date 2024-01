Forlì, l’imprenditore cinese: “Vogliamo rendere vivi i Portici”

«Abbiamo un negozio qui vicino, ci è sembrata un’idea interessante rendere vivi “I Portici”. In fondo una struttura commerciale così grande abbandonata non è una bella cosa per una città». A motivare la scelta di acquistare recentemente il plesso di via Colombo è Ni Hao Mai (conosciuto come Nicolas), l’imprenditore cinese dell’ “Abc Mercatone che, insieme ad un connazionale che opera a Cesena, ha deciso di tuffarsi nell’impresa di rilanciare l’area a ridosso del centro storico dove insiste un centro commerciale che negli anni è stato protagonista di una storia travagliata.

“I Portici”, infatti, sono stati acquistati dai due imprenditori cinesi da banca Ing, proprietaria di gran parte dell’immobile (non era soggetta a compravendita la parte della struttura in cui oggi è presente il supermercato Coop). Lo stesso Nicolas, però, ha preferito mantenere il riserbo, ancora per un pò, sul futuro dello stabile. Il progetto, ancora non ufficializzato, prevederebbe la replica del punto vendita cinese nella vicina via Vespucci (1.500 metri quadrati di commerciale), un ristorante cinese per il quale c’è già l’autorizzazione visto che in precedenza c’era una mensa, mentre per le vetrine interne il tutto è in divenire ma verosimilmente potrebbero trovare collocazione nuovi ambulatori.