L’Istituto comprensivo 8 “Camelia Matatia” di Forlì porta l’innovazione educativa della fascia 0-6 anni sul palcoscenico nazionale. Il progetto “L’infanzia che emoziona”, sviluppato nei tre plessi dell’infanzia dell’istituto - “L’albero felice”, “Le ali” e “Il papavero” - è stato selezionato da Invalsi per essere presentato al seminario nazionale “Dati per la didattica”, in programma a Roma dal 25 al 27 novembre. Si tratta dell’unico progetto scelto in Emilia-Romagna, a testimonianza dell’eccellenza raggiunta dall’IC8 nel campo della continuità educativa.

Il cuore dell’innovazione risiede nella costruzione di un percorso condiviso tra nido e scuola dell’infanzia. “L’albero felice”, scuola Polo, collabora con il nido “Il Pulcino di Alice” di San Lorenzo in Noceto, mentre “Le ali” lavora in sinergia con il nido “Un mondo fantastico” di Forlì. Non si tratta di semplici incontri di passaggio, ma di un dialogo costante tra educatrici e insegnanti, che condividono esperienze e progettano insieme attività per accompagnare i bambini nel delicato passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia, garantendo continuità nelle relazioni e nei metodi di apprendimento. Negli ultimi anni, l’IC8 ha investito molto anche nell’outdoor education: il giardino, i parchi e gli spazi naturali sono diventati veri e propri ambienti di apprendimento, dove i bambini possono osservare, sperimentare e scoprire. A queste esperienze si aggiungono progetti di educazione stradale, salute, attività artistiche, musicali, teatrali, percorsi ambientali, orto didattico e primi approcci all’inglese, spesso realizzati in collaborazione con esperti e realtà del territorio.

La partecipazione al seminario Invalsi rappresenta per l’IC8, guidato dalla dirigente scolastica Maria Teresa Luongo, non solo un motivo di orgoglio, ma anche l’occasione per condividere a livello nazionale un modello educativo che mette al centro la curiosità, il benessere e l’esperienza dei bambini, confermando la scuola come luogo di crescita e innovazione.