Forlì, l’Hotel Globus cambia gestione

Da domani il Best Western Hotel Globus City di Forlì cambia gestione, una scelta che segna la conclusione di un lungo e significativo capitolo imprenditoriale iniziato alla fine degli anni Novanta. Dopo oltre venticinque anni di attività, la proprietà storica ha infatti deciso, seppur con comprensibile emozione, di affidare la gestione della struttura a una società compartecipata di Best Western Italia, catena di cui l’hotel ha fatto parte sin dal primo giorno di apertura.

«Restiamo proprietari della struttura, ma per motivi familiari abbiamo deciso di affidare ad altri la gestione – afferma Stefania Padoan – e di concentrarci sul San Giorgio, l’altro hotel di nostra proprietà. Entrambi sono ben avviati e lavorano, la nostra è stata essenzialmente una scelta familiare per allentare un po’ l’impegno che portiamo avanti da tanti anni».

La storia del Globus City affonda le sue radici nel 1998, anno in cui la proprietà arrivò a Forlì con l’obiettivo di realizzare una struttura alberghiera moderna e funzionale. Un progetto che si è concretizzato nell’agosto del 2000, quando l’hotel ha aperto ufficialmente le porte al pubblico. «Siamo arrivati a Forlì nel 1998, abbiamo costruito il BW Hotel Globus City e nell’agosto del 2000 abbiamo aperto le porte al pubblico – ricordano Stefania Padoan e Pierpaolo Baldisserri –. Da allora sono trascorsi più di 25 anni caratterizzati da un’intensa attività e da una grande crescita professionale, anni che hanno portato questa struttura ad essere punto di riferimento in ambito nazionale ed internazionale per tante aziende, clienti e società sportive di ogni genere. Sono stati anni di sacrifici, impegno e dedizione quotidiana, ma nello stesso tempo anche di grandi soddisfazioni e di riconoscimenti che ci porteremo sempre nel cuore».

La decisione di cedere la gestione non è stata semplice. «Abbiamo maturato una decisione, seppur sofferta, di dare in gestione questa struttura ad una società compartecipata di Best Western Italia, catena di appartenenza dal primo giorno di apertura dell’hotel». Scelta in grado di garantire continuità in una struttura bene avviata. Il passaggio di consegne avverrà ufficialmente domani. «Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’hotel: clienti, fornitori, istituzioni, la città di Forlì e soprattutto i collaboratori – concludono Padoan e Baldisserri –. Hanno sempre dimostrato grande professionalità e serietà, sono stati parte integrante dei nostri successi. Siamo grati di lasciare a loro stessi il testimone di questa parte di vita e di cuore. Noi continueremo il nostro cammino e la nostra attività 7 giorni su 7 all’Hotel San Giorgio, sempre di nostra proprietà, che quindi rimarrà sotto la nostra diretta conduzione e presso il quale ci sono già tante novità nei servizi offerti per garantire sempre alti standard qualitativi».

Globus e San Giorgio hanno una clientela soprattutto business. «Forlì non ha una vocazione prettamente turistica – spiega Padoan – con la candidatura della città a capitale della cultura ci auguriamo che anche sul quel fronte aumenti la clientela»